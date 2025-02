Biccy.it - Lucio Corsi si è arrabbiato con Carlo Conti

Leggi su Biccy.it

“Ed è stato quasi del tutto dietro le quinte l’unico momento rock del Festival“, ha scritto Selvaggia Lucarelli nel suo articolo dedicato alla presunta arrabbiatura dinei confronti di. Ma cosa è successo? Andiamo per gradi.Ieri sera, nel corso della serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover,ha duettato con Topo Gigio in Nel Blu Dipinto Di Blu realizzando una performance magica e molto dolce. Il cantante ha suonato sia il pianoforte che la fisarmonica, mentre il celebre pupazzo si è lasciato andare alle sue frasi strappa-coccole. Peccato però che a fine esibizione, quandoè piombato sul palco per consegnare i fiori e congedarli, ha sempre dato le spalle al cantante interagendo solo con Topo Gigio.“E alla fine l’unico momento di inc4zzatura al Festival della restaurazione diè stato colpa di Topo Gigio.