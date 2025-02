Bergamonews.it - Luca Percassi torna sul rigore assegnato al Brugge in Champions: “Un errore gravissimo, ci ha creato un grande danno”

, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra la Dea e il Cagliari. L’ad nerazzurro ha colto l’occasione perre su quanto accaduto a, esprimendo la posizione della società riguardo al contestatissimo calcio diche ha permesso alla formazione belga di imporsi per 2-1 nella gara d’adndata dei playoff diLeague. Di seguito ecco le sue dichiarazioni:“E’ unquello di Bruges, evidente e confermato da tutti. Ci haun grave, è un vero peccato. Abbiamo visto tutti l’episodio, si chiude qui quella cosa e ora pensiamo a questa gara. Martedì sarà difficile sperando che quell’episodio non sia chiave per la qualificazione. Tutte la partite sono importanti, tutti i punti sono determinanti.