Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Padova: le ultime in casa biancoscudata

Leggi su Vicenzatoday.it

Come riportato dagol.it, la societànon fornirà durante questi giorni aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori infortunati o in dubbio. Secondo quanto trapela, però, Spagnoli potrebbe giocare la sfida con il, in programma domenica alle ore 15.Niente da fare.