Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Padova e l'analisi di mister Vecchi

Leggi su Vicenzatoday.it

Stefanoha incontrato la stampa, in vista della sfida contro il, in programma domani alle ore 15:00, allo stadio “Romeo Menti”.Il commento del tecnico biancorosso: “Abbiamo analizzato in settimana la scorsa partita e poi abbiamo messo testa, spirito e cuore nel preparare.