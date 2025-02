Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla ‘Ndrangheta. Riorganizzazione della cosca,. Vito Martino verso il processo

Avrebbe passato informazioni riservate su procedimenti penali per favorire la ‘ndrina, collegata ai Grande Aracri e capitanata dal 55enne, un tempo residente a Boretto. È la pesante accusaun funzionario in servizio nella Procura di Catanzaro, Renato Guarnieri (1969), accusato di concorso esternomafia per fatti del dicembre 2021. La novità emerge dall’avviso di fine indagini dell’operazione ‘Sahel’ – di cui il Carlino aveva scritto largamente nella seconda metà di settembre dello scorso anno – condotta dDda, recapitato a 54 persone, per 31 delle quali sono scattate nel settembre 2024 misure cautelari. Guarnieri avrebbe rivelato a Carlo Verni (1968), di Catanzaro, con precedenti nella nostra provincia e cognato di, l’esistenza di un’indagine che in Calabria avrebbe potuto comportare arresti anche per Francesco, specificando che si trattava di un’omonimo di uno dei due figli di, persona poi sottoposta a misura coercitiva proprio in quel procedimento per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.