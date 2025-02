Lanazione.it - L’"Orso Bianco" garantisce a tutti i peccati di gola

L’concede il bis. Anche quest’anno la gelateria di Carmine Marsella, che si trova a Castiglione della Pescaia, si è spostata a Sanremo, per la settimana del festival. Una trasferta di quelle importanti, per una vetrina dai molti riflettori, che ha confermato tra i suoi partner questa attività che Marsella ha rilevato ormai più di dieci anni fa insieme a Sara Masci. E in questi giorni, la gelateria ha portato le sue proposte a "Casa Sanremo", l’hub peri giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella cittadina ligure per il Festival della canzone italiana. Tanti incontri,ovviamente molto veloci, nella frenesia di una festa così seguita. E Marsella ha incontrato anche una sua vecchia conoscenza, Lucio Corsi. Il cantautore, originario di Castiglione, ma da tempo trasferitosi a Milano proprio per dare forma al proprio progetto musicale, torna spesso in Maremma, dove tutt’ora vive la sua famiglia.