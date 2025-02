Ilgiorno.it - Lorenza estetista valtellinese: a Sanremo trucca i Vip

C’è chi dalla Valtellina aci è andata per cantare, come Nataly Fraquelli e il duo formato dall’assessore alla Cultura del Comune di Tirano Isabella Ciapponi Landi e dalla sua biondissima sodale Konsuelo Viaggi che si sono esibite a Casacon i propri brani, nella settimana dove in Italia non sembra esistere altro che la kermesse canora e tutto il grande circo che la circonda e chi nella città dei fiori ci è andata, invece, per fare belle - o ancora più belle - le celebrità. Si tratta di un’altra donna "targata Sondrio",De Buglio, titolare di AlGil, uno dei centri estetici storici del capoluogo. "Sono stata invitata da Sinergy, una delle ditte con cui collaboro da anni – spiega- si tratta di uno speciale riconoscimento per la mia fedeltà e per i risultati ottenuti nel proporre ai miei clienti le loro tecnologie innovative per il viso e il corpo, le stesse che in questi giorni di Festival stanno provando le celebrità che passano dal nostro Salotto delle Celebrità".