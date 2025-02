Ilrestodelcarlino.it - L’OR fa visita alla Canottieri Belluno. Un solo obiettivo: vittoria e fuga

Reggio Emilia (36) vuole piazzare la. La formazione granata gioca alle 16 sul campo della(14) e punta ad approfittare della sfida che mette di fronte Mgm 2000 e Futsal Cornedo, rispettivamente seconda e terza (a cinque e dieci lunghezze), per provare a consolidare la vetta nella classifica della Serie A2. Mister Margini dovrà rinunciare a Mazzariol, squalificato. • In Serie B turno interno per la Real Casalgrandese (18), che vuole uscire dzona playout: al PalaKeope, alle 15, arrivano i toscani dell’Arpi Nova (21). Trasferta senese, invece, per un Bagnolo calcio a 5 (21) che cerca continuità. I gialloneri sono di scena alle 16 sul campo del Futsal Torrita (18), cercando di accorciare il gap di tre lunghezze che li separa dzona playoff. • In Serie C1 il Futsal Guast(22) vuole dare continuità al successo nel derby facendo bottino pieno nella trasferta delle 15 coi bolognesi del Fos(9), penultimi in classifica; impegno casalingo,stessa ora, per il Futsal Shqiponja (22), che riceve ladel Ponte Rodoni (19).