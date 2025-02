Thesocialpost.it - Londra, incendio in pieno centro: colpito l’albergo delle star. Oltre 100 evacuati e 125 vigili del fuoco in azione

– Un graveè scoppiato ieri pomeriggio all’interno del Chiltern Firehouse, lussuoso hotel a cinque stelle situato nel quartiere di Marylebone, nel cuore della capitale britannica. Per domare le fiamme sono stati impiegati20 camion deidele 125 pompieri, mentre più di 100 persone sono state evacuate dall’edificio.Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe avuto origine nelle tubature dell’hotel, anche se le cause esatte sono ancora da accertare. Le immagini diffuse sui social mostrano una colonna di fumo denso alzarsi dall’edificio di tre piani, che negli anni ha ospitato numerose celebrità. Tra gli eventi più noti, si ricorda la festa per il 50° compleanno della popKylie Minogue, tenutasi proprio in questo hotel nel 2018.Il Chiltern Firehouse ha una lunga storia: inaugurato nel 1889, nacque come unaprime stazioni deideldi, per poi essere trasformato in un hotel di lusso grazie a un importante restauro voluto dall’imprenditore americano Andre Balazs.