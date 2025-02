Quotidiano.net - L'ombra del dubbio: un capello nero e una figura sfocata

Un'in un video. Un telefono che non genera traffico. Un uomo in carcere.Pierina Paganelli è stata assassinata il 3 ottobre 2023. Ventinove coltellate. Non un delitto d'impeto. Qui c'è metodo, c'è insistenza, c'è intenzione. Niente è stato lasciato al caso. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe un elemento mai analizzato sulla scena del crimine. Un dettaglio. Minuscolo, ma impossibile da ignorare. Un. Incastrato tra le labbra della vittima, intriso di sangue. Non una traccia qualsiasi. Un frammento di presenza. Il genere di traccia che non si può spiegare con un "forse", con un'interpretazione, con un'ipotesi. È lì, e appartiene a qualcuno. Fino ad oggi, però, quella traccia non è stata attribuita. Al contrario, l'attenzione è sempre altrove.