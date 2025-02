Ilgiorno.it - Lombardia, primo suicidio assistito: “Vita breve ma amata all’infinito”. L’addio di Serena scuote la Regione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “La miaè stata intensa e felice, l’hoe il mio porle fine non ha significato che non l’amassi”. L’ha voluto chiarire, nome di fantasia, nel suo messaggio affidato all’associazione Luca Coscioni. È morta a cinquant’anni, qualche settimana fa, nella sua casa da qualche parte in, con il. Da trent’anni viveva con la sclerosi multipla, che “ho affrontato con rispetto e dignità. Quando però cominci a sentire la sofferenza, oltre che fisica, dentro l’anima, capisci che la tua anima deve essere rispettata”. Era paralizzata, “dipendente da trattamenti di sostegnole” oltre che affetta da “patologia irreversibile” e “sofferenze fisiche o psicologiche” da lei “ritenute intollerabili”; e “capace di prendere decisioni libere e consapevoli”: tutte e quattro le condizioni stabilite nel 2019 dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato-dj Fabo che, nel chiedere (inutilmente) al Parlamento di colmare il vuoto legislativo, ha legalizzato ilin Italia.