L’occasione Teodora in casa dell’ultima. C’è da riscattare la sconfitta dell’andata

L’Olimpiaaffronta alle 18 di oggi la più lunga trasferta dell’anno a Teramo e cercare punti contro l’ultima della classe che, finora, ha vinto solo 2 delle 15 partite giocate ed è virtualmente già condannata alla retrocessione, avendo un distacco di ben 15 punti dalla quintultima. Proprio al Costa, nell’andata di ottobre, il Teramo conquistò una delle due vittorie e due dei soli sei punti collezionati finora, sorprendendo un’Olimpia distratta che conduceva 2-1, ma che staccò la spina e cedette il quinto set addirittura per 5-15. Un’Olimpia che non aveva ancora ingranato la marcia che l’ha poi portata al largo delle zone pericolose. Furono due dei punti non conquistati che suscitarono maggiori rimpianti, proprio perché la squadra ospite non aveva esibito una qualità di gioco particolare.