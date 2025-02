Lettera43.it - Lo scricchiolio sinistro della segreteria Schlein e i guai dei progressisti nel mondo

Non è chiaro ancora se davvero è cominciata la fase declinante, con tutto questo lavorìo di correnti e sottocorrenti all’opera. Cattolici, riformisti, liberaldemocratici e via arabescando. Hanno ricominciato a trovarsi e ritrovarsi in pubblico. C’è pure stata, di recente, una riunione di Energia popolare di Stefano Bonaccini, anche se l’impressione è che il presidente del Partito democratico non sia molto efficace nel ruolo di grande oppositorecara leader. Bonaccini fin da subito ha preferito mettersi in scia, mostrarsi dialogante nelle dichiarazioni, nelle interviste nelle quali parlava del nuovo corso. Il risultato è che ora qualcuno nel Pd inizia a sognare il ritorno in auge di Paolo Gentiloni, l’ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo pronto a vestire i panni di riservaRepubblica (o quantomeno dei democratici).