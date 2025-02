Lo ha tirato fuori… Cosa nasconde Elodie nella sua borsetta di Sanremo pubblico senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

, in gara alla 75ª edizione del Festival di, ha presentato sul palco del Teatro Ariston il suo nuovo brano inedito “Dimenticarsi alle 7”, scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e dalla stessa, con la produzione di Hunter/Game. Il singolo è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.“Dimenticarsi alle 7” è un brano che fonde le due anime artistiche di: una più tradizionale, che richiama la grande musica italiana, e una più oscura e avvolgente, influenzata dalla musica elettronica. Il testo racconta la fine di una relazione importante e dolorosa, esplorando il momento in cui il dolore svanisce, portando la protagonista a prendere coscienza della durezza dell’amore.mostrahaborsa diIl titolo, “Dimenticarsi alle 7”, fa riferimento a un orario preciso del mattino, simbolo di un momento successivo a una notte fuori, in cui si cerca di liberarsi da una persona e superare il passato, nonostante la difficoltà di lasciar andare certe emozioni.