Lanazione.it - “Lo ha puntato, voleva colpirlo al collo”: col machete nel supermercato, minuti di terrore

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Una scena che ha dell’incredibile, se non fosse che adesso c’è una persona ferita, fortunatamente in maniera lieve, che non riesce a dimenticare e forse non dimenticherà mai quei momenti.nella giornata di venerdì 14 febbraio in unad Arezzo. Accade in via Guido Monaco. Una guardia giurata di servizio dentro il punto vendita è stata brutalmente aggredita con unda uno squilibrato. Che adesso è ancora in fuga. Sulle sue tracce ci sono le forze dell’ordine. Secondo i racconti, il folle è entrato una prima volta nelcreando problemi. E’ stato allontanato ma poi è tornato appunto con un vero e proprio. A raccontare queidiè Alessandro Rossi, titolare di Ombra Security, l’agenzia di sicurezza che fornisce le guardie giurate al