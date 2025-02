Inter-news.it - LIVE Udinese-Inter Primavera 1-2: Zanchetta ne cambia tre!

Leggi su Inter-news.it

Inizia ildella partita di campionato tra. La squadra dicerca conferme dopo la grandissima qualificazione agli ottavi di finale di Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.1-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP67? Busolini per Landolfo. Esce l’autore del gol El Bouradi per Xhavara.63? Bonin viene ammonito.60? Spinacce e Venturini entrano al posto di Lavelli e Topalovic. Anche De Pieri sostituisce Romano.58? TOPALOVIC SBAGLIA A TU PER TU CON CASSIN! TIRO TROPPO LEGGERO.56? RE CECCONI SALVA UN GOL SULLA LINEA!53? Aidoo è una scheggia e mette in difficoltà la difesa dell’continuamente. Guadagna un corner dopo un’azione in solitaria.47? Topalovic ci riprova sempre con il destro da fuori area, Cassin si stende e blocca.