Inter-news.it - LIVE Udinese-Inter Primavera 1-0: El Bouradi bolide, inizio shock

Leggi su Inter-news.it

Inizia ildella partita di campionato tra. La squadra di Zanchetta cerca conferme dopo la grandissima qualificazione agli ottavi di finale di Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP1? VANTAGGIO, GOL DI EL11.01 INIZIA LA PARTITA!11 Le squadre stanno entrando in campo:in maglia nerazzurra,con quella bianconera.10.45 L’sarà ospite in questo turno di campionato dell’. Di seguito le formazioni ufficiali del match., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Cassin; Bozza, Del Pino, Olivo; Lazzaro, Landolfo, El, Conti, Marello; Bonin, Pejicic.A disposizione: Kristangic, Owusu, Polvar, Cella, Cosentino, Busolini, Dal Vi, Xhavara, Vinciati, Severino.