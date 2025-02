Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 9-2, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: inizio forte della capolista della Serie A

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIMEOUT!9-2 Mawugbe per il taglio di Pecchia, che segna quarto e quinto puntosua partita.7:02 Possesso, Cale ha messo una mano alla transizione triestina.7-2 Pecchia da tre!4-2 Brown sblocca!4-0 Meraviglioso scarico di Ellis per due facili di Mawugbe.2? Azione personale di Johnson ma si porta la palla fuori l’USA triestino.2-0 Mawugbe sotto canestro riceve e segna.INIZIATA LA SEMIFINALE!(Coach: C. Galbiati): Ellis, Lamb, Cale, Pecchia, Mawugbe(Coach: J. Christian): Brown, Valentine, Johnson, Reyes, Uthoff20:40 A breve sapremo darvi i quintetti che inizieranno il primo quarto!20:36 Si tratta del primo scontro diretto tra le due corazzate innella loro storia.20:34gioca la seconda semifinale didopo quella disputata a Milano nel 2016 e persa contro Avellino.