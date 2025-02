Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 82-79, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: finale incredibile, bianconeri vittoriosi. Ruzzier da 25 punti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella semitra, con iche sfideranno domani sera l’Olimpia Milano per il titolo. Un saluto sportivo!22:46 Bene anche Pecchia, che chiude con 10e tante belle giocate, e 7 rimbalzi.22:45 Resta il grande rammarico per l’infortunio di Denzel Valentine, uscito per falli ma infortunatosi nel corso del 3° periodo. Chiude con 19, ma nella sua presenza avrebbe fatto comodo a.22:44 Il miglior realizzatore della partita, nonché nostro personale MVP è Michele. Non solo 25ma 5 triple su 7 tentativi e, numeri alla mano, la miglior partita della carriera per il triestino.22:42 L’MVP della semiè Quinn Ellis, che chiude con una tripla doppia sfiorata (11-10-8).