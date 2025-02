Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 66-71, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: di decide tutto nel finale di partita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-71 Sono ventidue per Ruzzier col libero!66-70 ENNESIMO NUMERO DI RUZZIER! Canestro e fallo, numero da circo sulla linea di fondo! Meraviglia! Su Mawugbe, il miglior stoppatore della LBA!04:50 Un possesso di margine e palla per i ragazzi di Christian.Timeout.04:50 Fallo di Pecchia, bonus esaurito. Dal prossimo sono liberi!66-68 Gran canestro di Ellis rallentando il terzo tempo.05:12 Primo errore da tre di Ruzzier ma rimbalzo di Uthoff.05:34 Ford sbaglia allo scadere dei 24?.64-68 Due su due di Brown (16 punti)!06:00 Fallo di Mawugbe! Due liberi per Brown.06:10 DOPPIO PALLEGGIO DI CALE!!!64-66 ANCORA LUI!!!!! RUUUUZZIER! Quinta tripla su cinque tentate!!! Cosa sta facendo il triestino!06:35 Fallo di Pecchia, secondo di squadra.