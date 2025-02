Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 51-54, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: friulani addirittura davanti nel 3° quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:25 Freddissimo Zukauskas sbaglia ancora!51-54 Due su due per Uthoff.02:45 Rimbalzo volante di Uthoff che subisce il fallo di Mawugbe, due liberi!02:58 Si lotta a rimbalzo, palla a due che premia.51-52 Uno su due Ford, a quota 6 nel solo 3° periodo.NOO! Si ferma Valentine, zoppica! Speriamo davvero non sia niente.03:03 Ford si è scaldato, prende velocità e subisce il fallo da due liberi di Candussi.Non ci credo, fallo in atacco di Lamb. Palla!03:21 Fallo(4°).50-52 Ruzzier legge la scelta della difesa a togliergli la tripla, va dentro e segna un canestro importantissimo!50-50 Pareggia subito Ford.48-50 DEEEENZEEEEL VAAAAAAALENTINE! La tripla!48-47 Ford con la tripla del nuovo vantaggio.45-47 Due su due per l’americano.