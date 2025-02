Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 38-33, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: solo 5 punti di margine per la capolista all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalla!07:13 Si schianta Brown su Pecchia! Poi fallo preventivo di(3°)!!43-38 Principesco movimento di Lamb, finta palleggio e tripla a segno!40-38 Denzel! Valentine! Virata e duea segno!08:19 Nuovo fallo di, secondo di squadra.08:30 Errore di Lamb. Fallo di Ellis.40-36 RUUUUUUUUUUUUZZIER! Altra tripla dell’azzurro!!!40-33 Mawugbe mette fine a una fase concitata in cuiha fallito ben 4 tiri.INIZIO TERZO PERIODO!21:43 Due minuti e inizia la seconda parte di semifinale!21:36 Migliori marcatori Brown e Lamb, per, rispettivamente a 13 e 11. Migliori azzurri Pecchia (8) e Ruzzier (6).FINE SECONDO QUARTO!38-33! C’è partita nella seconda semifinale, questa è la notizia dopo l’inizio shock per