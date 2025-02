Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 34-28, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: provano a ricucire i friulani nel 2° quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUltimo possesso!38-33 TRIPLAAAA di Ruzzier, la seconda!38-30 Due su due Lamb.54?0 Secondo fallo di Brown, su Lamb. Due liberi per l’ex Warriors.01:04 Esagera con la tripla, l’ennesima, Valentine.36-30 Ruzzier trova in qualche modo Brown che segna!36-28 Ellis galleggia in aria e ne segna due.34-28 Tre su tre, manco a dirlo, per la stella di!02:37 NOO rimessa folle di Brown, in qualche modo riceve Valentine e prende un’altra tripla. C’è il fallo! Tre liberi!!02:55 Sbaglia Ellis, palla!Timeout!34-25 TRIPLA di Valentine che si sblocca anche dall’arco!! Torna sotto i 10 punti!03:30 Sbaglia per la prima volta da tre in serata Pecchia. Poi fallo su Valentine,di squadra: da qui in poi sono liberi!03:54 Ancora Brown con la scippata su Ellis! Non capitalizza però