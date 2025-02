Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 34-20, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: bianconeri in fuga a inizio 2° periodo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-22 Due su due per l’USA.05:06 Markel Brown vola al ferro e subisce il fallo: due liberi per lui.34-20 A segno il libero supplementare.33-20 Circus Shot di Pecchia, l’azzurro partito in modo molto dubbio, gli arbitri perdonano, poi il contatto fischiato e il canestro con palla non in mano!05:54 Sbaglia Ruzzier, parte Niang a tutta velocità ma tira una fucilata in tribuna. Palla persa.31-20 Uno su due del senegalese.06:21 Nuovo fallo su tiro subito da Niang. Altri due liberi.30-20 Finalmente una tripla die di Brown!30-17 Uno su due.06:52 Fallo su Niang da due liberi, appena rientrato dopo una botta alla testa.06:54 Fallo subito da Cale.29-17 Valentine ne inventa letteralmente due.aggrappata a lui.07:43 Fallo fischiato ae a Ford.