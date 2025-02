Oasport.it - LIVE Trento-Trieste 15-13, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: inizio forte della capolista della Serie A

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-13 Due su due per il triestino.01:45 Due liberi per Brown. Fallo di Forray, peraltro il 5° di squadra.02:12 Tre secondi offensivo fischiato a.15-11 Si rifà il lituano dopo l’umiliazione precedente!!13-11 VALENTINE! Rimette sulla schiena di Zukauskas e segna due facili!02:50 Niente, Valentine sbaglia ancora, ma c’è il fallo in attacco di Ellis.02:58 Nonostante due errori di Valentine, la palla è ancora rocambolescamente di.13-9 Schiaccia, perso, Zukauskas.11-9 Tripla di Ruzzier!!11-6 Uno su due per il lituano.04:00 Due liberi per Zukauskas.10-6 Valentine in transizione.Stoppata di Valentine su Forray.Niang deruba Jeff Brooks.11-4 Uno su due per il senegalese.04:46 Due liberi per Niang, che è entrato e subito si è buttato dentro con l’energia che non gli manca mai.