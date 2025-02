Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cortina 2025 in DIRETTA: subito fuori Visintin e Sommariva, tra poco i quarti con Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:37anche. Il genovese non riesce a ricucire il gap rispetto all’australiano Bolton ed all’austriaco Haemmerle. Restiamocon la sola Michela. Tra pochissimo la quarta heat, di seguito la startlist:Vedder (USA)Chollet A. (FRA)Lambert (AUS)Pare (USA)18:34 Nulla da fare per, che denota materiali non entusiasmanti. Speriamo non riguardi tutti gli azzurri. Batteria ricca di sorprese con anche il campione del mono Dusek eliminato, avanzano l’olandese de Blois ed il francese Sodogas. Spazio alla terza heat, questi i protagonisti:(ITA)Hammerle (AUT)Bolton (AUS)Bozzolo (FRA)18:32 Pista come sempre spettacolare, ricca di gobbe e strutture. Grondin fa il suo dovere rispettando il pronostico, avanza anche l’americano Winters.