Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cortina 2025 in DIRETTA: Michela Moioli in semifinale, fuori tutti gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:03 Infortunio per la cinese Pang, caduta nella heat con. Gara interrotta per prestare assistenza all’asiatica.19:00 Pereira de Sousa domina la batteria, mac’è! La bergamasca difende la seconda posizione dall’attacco di Odine e vola in.18:58 Run subito spaccata in due con la francese Casta e l’australiana Clift che avanzano in carrozza. Tocca finalmente a. Questa la startlist dell’ultimo quarto femminile:Pereira de Sousa (FRA)(ITA)Odine (CAN)Pang (CHN)18:56 Le due ragazzine terribili Widmer e Baff sorprendono la canadese McManiman, estromettendo dunque la quarta più veloce del mattino. Penultimo quarto femminile, queste le protagoniste:Casta (FRA)Clift (AUS)Fishcer (GER)Essex (AUS)18:55 Rimonta imperiosa della britannica Bankes, che dopo una partenza sonnolenta riesce a risalire fino alla seconda posizione alle spalle della francese Petit Lenoir.