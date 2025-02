Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Val St. Come 2025 in DIRETTA: si aprono le fasi finali sulle nevi canadesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Al cancelletto la statunitense Pflum e la tedesca Loch.20.02 DSQ per Riegler che apre le porte al passaggio del turno di Jeong.20.00 Apre la fase finale la prima heat tra la sudcoreana Jeong e l’austriaca Claudia Riegler. Buon divertimento!OTTAVI DI FINALE FEMMINILI19.57 L’elenco degli ottavi di finale del tabellone maschileAuner (AUT)- Gaudet (CAN)Yankov (BUL)- Huber (GER)Coratti (ITA)- Angenend (GER)Kosir (SLO)- Obmann (AUT)Bormolini (ITA)– Nowaczyk (POL)Bagozza (ITA)– Burgstaller (AUT)Felicetti (ITA)– Heldman (AUT)Prommegger (AUT) – Karl (AUT)19.55 Il programma degli ottavi di finale femminiliJeong (KOR)- Riegler (AUT)Loch (GER)- Pflum (USA)Krol (POL)- Buck (CAN)Hofmeister (GER)- Danch (UKR)Dekker (NED)- Baetschi (SUI)Zogg (SUI)- Maderova (CZE)Moisan (CAN)- Coratti (ITA)Miki(JPN)- Payer (AUT)19.