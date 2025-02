Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Val St. Come 2025 in DIRETTA: Daniele Bagozza chiude al quarto posto, 5° Bormolini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 KOSIR DA APPLUASI!al primodopo una rimonta corposa dal tracciato rosso, con cambio passo alla fine. Nulla da fare per Karl cheal secondoper 14 centesimi. Giornata dominata in largo e in lungo dallo sloveno!21.10 Parte la super finale tra lo sloveno Kosir e l’austriaco Karl.21.09 Si deve arrenderecheal. Giornata ugualmente positiva per. nkov termina al terzo. Per52 centesimi di scarto (decisiva la sbavatura nel solitoche oggi sta condannando quasi tutti sulla pista blu).21.08 Ambizioni di podio perche sogna il terzo. Dall’altra parte del cancelletto il bulgaro Yankov. Forza!SMALL FINAL MASCHILE21.03 HOFMEISTER SCAPPA VIA E TRIONFA IN CANADA! Decisivo l’errore di Payer in uscita inziale dalla porta, in corrispondenza di un punto che ha punito tantissimi atleti quest’oggi.