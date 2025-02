Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Val St. Come 2025 in DIRETTA: Bormolini out ai quarti di finale, Bagozza in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Si delinea il quadro delle finali: parte la sfida tra Dekker (NED) e Payer (AUT).20.49 A Hofmeister il derby tedesco, è lei la prima finalista. Chiude avanti di 1”26 grazie ad una sbavatura in uscita dalla porta della connazionale.20.48 Batteria che mette in vetrina il primo posto indi giornata: sfida tutta tedesca col derby teutonico tra Loch e Hofmeister.20.45 Le semifinali femminili:Loch (GER) – Hofmeister (GER)Dekker (NED)- Payer (AUT)SEMIFINALI FEMMINILI20.44 Che recupero di Karl che cambia passo nele trova un posto in semiper soli 3 centesimi.20.43 Chiude il programma deila sfida tra il canadese Heldman e l’austriaco Karl.20.42 DNF PERche esce aididopo un buon avvio. Ringrazia Danieleche accede in semi