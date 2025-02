Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Val St. Come 2025 in DIRETTA: Bormolini out ai quarti di finale, Bagozza in corsa per il 3° posto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.01 Parte la super finalissima femminile: l’austriaca Sabine Payer sfida la tedesca Ramona Theresia Hofmeister in una run che si preannuncia infuocata. Semaforo verde!BIGFEMMINILE21.00 Michelle Dekker chiude al terzo! Run dominata e caratterizzata dalle tante sbavature e imprecisioni della tedesca Loch che chiude lontana, a 1”28.20.59 La tedesca Loch e l’olandese Dekker per unsul gradino più basso del podio. Parte il programma delle finali!SMALL FINAL FEMMINILE20.55 Nulla da fare per Danieleche perde ritmo nele vede evaporare la chance diper 52 centesimi. Sarà comunque small final per l’azzurro.20.54 DANIELEper unin. Serve una discesa perfetta contro l’austriaco Karl. ALE’ DANIELE!20.