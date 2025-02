Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: partono i norvegesi e Niskanen, inizia la lotta per la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Passa Ree, il primo norvegese e ha 12?6 da Halfvaon ai 2.5km.14:14 Barp ha lo stesso tempo di Graz e Noeckler dopo 3.8km.14:13 PELLEGRINO! Miglior azzurro ai 2.5 e staccato di 16?2 da Halfvaon.14:12 Barp! Partenza convincente, tempo di poco migliore a quello di Noeckler. L’azzurro non parte mai forte.14:11 Hakola mantiene il vantaggio ai 3.8km, Noeckler continua a stupire ai 5.4km, ha appena 8? di ritardo ma da Ahonen.14:10da ora i migliori, ie Iivo: in pista anche Pallegrino!14:09 Mentre Halfvaon fa meglio del finnico di 5?6!14:09 Gisselman (SWE) si mette a 8?1 da Hakola ai 2.5.14:08 Passa Carollo ai 2.5km ed ha 30? di ritardo, dev’essere caduto. E’ ultimo.14:07 Il francese Bourdin si avvicina a Hakola a +8?6.