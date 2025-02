Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: Niskanen trionfale sui norvegesi! Pellegrino vicino ai 10, tra le donne vince Ebba Andersson

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Termina dunque qui la nostra. Un buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e buona prosecuzione di intensa giornata sportiva!14:51 CLASSIFICA FINALE1(FIN) 24’54?32 Klaebo (NOR) +12?93 Valnes (NOR) +17?54 Nyenget (NOR) +20?25 Lapalus (FRA) +24?56 Anger (SWE) +29?67 Vermuelen (AUT) +45?88 Halfvaon (SWE) +48?88 Krueger (NOR) +48?810 Golberg (NOR) +49?813(ITA) +1’00?628 Barp (ITA) +1’28?431 De Fabiani (ITA) +1’33?334 Noeckler (ITA) +1’35?638 Graz (ITA) +1’46?757 Carollo (ITA) +2’14?714:48 A questo punto di posizioni nelle prime 30 non ce ne sono più da assestare, e possiamo dunque dare la classifica definitiva sia dei top ten che degli italiani.14:46 31° posto per Francesco De Fabiani, 1’33?3 di ritardo per lui, diventa il terzo italiano nell’ordine di quelli che hanno chiuso la gara odierna.