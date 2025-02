Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: l’Italia spera in buone notizie dai giovani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di Sci diprima dei Mondiali di Trondheim, attesissimo appuntamento a cui faranno da preludio le competizioni in un altro tempio della disciplina:!E allora, mancano solo due gare per sesso alla pausa pre-Mondiali. Questi ultimi sono l’obiettivo principale un po’ di tutti, anche se la corsa per la Sfera di Cristallo è aperta sia tra gli uomini che tra le donne. Jessie Diggins e Johannes Hoesflot Klaebo guidano con oltre 200 punti le graduatorie di Coppa sui rispettivi rivali Slind e Anger. Fino alla 4^ tappa del Tour de Ski il principale rivale del fuoriclasse norvegese era Amundsen, che però ha deciso complice un malanno di tirare i remi in barca e di puntare tutto sui Mondiali privandoci di un bellissimo duello.