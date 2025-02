Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: iniziata la gara maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:59 Boegl si avvicina a 4?3 da Kvarnbrink ai 2.5km. Quest’ultimo però perde in discesa dallo svizzero Wegger.13:58 Attendiamo il primo azzurro ai 2.5km: la vecchia volpe DiDi Noeckler.13:58 Gustav Kvarnbrink (SWE) ha 5?3 di margine su tutti al 2.5. Primo tempo degno di nota.13:54 Riscrive la classifica Young, siamo su una 10 da 27/28 minuti per i vincitori.13:53 Passano i primi atleti al 2.5km: Rousset (FRA) ha 1?8 su Johansson (SWE).13:52 Krueger ha 97 punti di margine su Hugo Lapalus. Amundsen, che sarebbe l’avversario più credibile, si trova a -135 dal compagno di squadra. Il secondo norvegese citato paga l’addio al Tour de Ski dopo Dobbiaco.13:51 Intanto, ricordiamo che c’è la Coppa Distance da assegnare.13:50 Cerchiamo di capire, con i primi passaggi quando giungeranno ai 2.