LIVE Sci di fondo 10 km Falun 2025 in DIRETTA | gara a parte di Andersson la Germania azzecca i materiali Ganz 19^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Attendiamo di darvi i piazzamenti definitivi delle italiane che non si chiamano(19^).12:49 E allora, super segnale di forza dadella bi-campionessa mondiale in carica Andeon. Ci si avvicina ai Mondiali di Trondheim e lei c’è! Diggins guadagna su tutte le rivali per la Coppa, sfruttando anche l’assenza di Sling. Anche Weng sarà donna da medaglia nella 10km iridata.12:47 CLASSIFICA FINALE 10 KM(SWE):EBBA ANDEON (SWE) 28’49”Heidi WENG (NOR) +17?9Victoria CARL (GER) +28?7Jessie Diggins (USA) +37?3Teresa Stadlober (AUT) +55?3Katharina Hennig (GER) +1’01”Linn Svahn (SWE)Krista Parmakoski (FIN)Jasmi Joenssu (FIN)Kerttu Nisnanek (FIN)19. Caterina(ITA) +1’48”12:43 Manca un chilometro all’arrivo di Diggins, è con Cassol.