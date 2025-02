Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: gara a parte di Andersson! Ganz per la top 15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:27 Ai 6.7 Svahn non ne ha per insidiare la leadership provvisoria di Carl. Hennig nel mezzo a +10?.12:26 Chi può togliere il podio provvisorio ai 5.4 a Weng e Carl? Forse solo Diggins e/o Hennig.12:25 WENG! Perde da Andeon ma guadagna su Carl.12:25 Andeon guadagna su Carl! 18?5 il suo margine.12:24 Attendiamo Andeon e Weng che dovrebbero andare davanti a Carl ai 5.4 ma di poco!12:23 Bene diggins a +7? ai 2.5.12:23 Hennig perde da Carl che ha volato dai 2.5 ai 5.4!12:22 Niskanen lontana ai 2.5, 19? di ritardo.12:22 CARL! Mostruosa! Guadagna 12? su tutte.12:21 WENG! Sci super, in discesa di porta davanti guadagnando 4? su Andeon.12:20è con Joenssu, paga 30? dalla finnica, che ne pagherà? 30? Alla fine dalla vincitrice.12:20 Andeon perde qualcosa ma resta davanti ai 3.