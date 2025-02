Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: al via la gara maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTITA LA!13:42 Sarà fondamentale azzeccare i materiali, la nevicata che si sta abbattendo suha reso difficile la preparazione.13:40 In casa Italia l’uomo che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista oggi è indubbiamente Federico Pellegrino. Il poliziotto si trova a gareggiare nel format a lui forse più congeniale dopo le sprint, sia pur vero con partenza ad intervalli. Chissà che una top 10 non possa anche essere raggiunta!13:35 Italiani impegnati: il rientrante Francesco De Fabiani con Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà e il veterano Dietmar Noeckler.13:30 Iivo Niskanen proverà a contrastare l’egemonia norvegese nel format più incerto tra tutti quelli proposti dalla Coppa del mondo di Sci di