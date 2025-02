Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Rossetti è undicesima! Dominio Rast, Shiffrin in corsa, delude Ljutic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.50: Collomb all’intermedio ha 2?08 di ritardo10.49: Tra poco l’ultima azzurra, Collomb10.48: Ultima la britannica Bell con un ritardo di 5?4510.46: Buona prova della francese Chevrier che chiude con 3?04 di ritardo, 16ma10.44: Prova solo discreta per la terza azzurra in gara, Della Mea che perde qualcosa di troppo nel finale, è 18ma a 3?4010.43: SPLENDIDA MANCHE DI MARTA! Riesce a limitare i danni, fare meglio ora è impossibile, è 11ma a 2?58! Ora Della Mea10.41: Discreta prova della statunitense AJ Hurt, 17ma a 3?5310.37. Questa la classifica dopo le prime 30 discese:1 – Camille(SUI) 58.912 – Katharina Liensberger (AUT) 59.49 +0.583 – Mikaela(USA) 59.