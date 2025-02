Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Rast mette in fila tutte, Shiffrin in corsa, delude Ljutic. Tra poco le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.02: Limita i danni nella seconda parte di gara la austriaca Truppe che si inserisce al quinto posto a 1?60, non è fuori dai giochi per il podio. Ora Slokar10.01: Truppe all’intermedio ha 1?05 di ritardo10.00: Rischia di uscire, arretra, allunga le linee la svizzera Meillard nel finale e accumula un ritardo di 2?50, settima. Ora Truppe9.59: Meillard ha 49 centesimi di ritardo all’intermedio9.57: Anche la tedesca Duerr, protagonista a singhiozzo quest’anno, fatica a prendere il ritmo e accumula un ritardo pesante di 1?93 ed è quinta. Ora Meillard9.57: Duerr all’intermedio ha 89 centesimi di ritardo9.56: La croatacomun errore molto grave sul piano. Accumula un ritardo di 2?14 ed entrare in zona podio sarà francamente molto complicato per la vincitrice di duein stagione9.