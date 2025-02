Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ljutic favorita, ma guai sottovalutare Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodi Saalbach (Austria), ultima gara del Campionato del Mondodi sci2024-25. Si conclude per le donne la kermesse iridata di sci2024-. In stagione finora si sono disputati settee finora a salire sul gradino più alto del podio sono state Mikaelaa Levi e a Gurgl, Camille Rast a Killington, Zrinkaa Semmering, ancora Camille Rast a Flachau e ancora Zrinkaa Courchevel.All’appello manca una delle due regine della specialità delle ultime stagioni, Petra Vlhova che salterà tutta la stagione. l’altra regina della specialità, Mikaela, dopo un serio infortunio, è rientrata nei giorni scorsi e ha già fatto a tempo a mettersi al collo la medaglia d’oro della Combinata a squadre, anche se non è ancora apparsa nella sua miglior versione e non potrebbe essere altrimenti visto il lungo stop ma chi vorrà vincere dovrà assolutamente fare i conti con lei.