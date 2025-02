Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: incertezza fra i pali stretti, Shiffrin cerca il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI9.30: Da non sottovalutare la svizzera Wendy Holdener, che ha fatto a Levi il suo ritorno indopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023 e a Gurgl ha trovato il modo di essere protagonista e salire sul podio.9.27: Attenzione anche alla coppia svedese Anna Swenn-Laon e Sara Hector, entrambe capaci di sorprendere e di inserirsi nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per le croate Zrinka Ljutic chela prima zampata in.9.24: Le grandi favorite per le posizioni da podio sono la svizzera Camille Rast, che nell’ultima uscita negli States ha conquistato il primo successo in carriera, l’austriaca Katharina Liensberger, imprevedibile ma comunque su buonilli inin questa stagione e la tedesca Lena Duerr, entrambe sul podio quest’anno a Levi.