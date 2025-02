Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastica Rossetti! Rast ipoteca l’oro, alle 13.15 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.56: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 13.15 per la. A più tardi e buona giornata!10.55:ha scavato un solco importante fra sè e le altre ma ancora è tutto aperto in vista della, dato che la pista tende un po’ a rovinarsi. Da non sottovalutare Shiffrin in posizione di attacco. Lotta per il podio aperta sulla carta fino a Truppe. In casa Italia buonaperche conferma di gradire il contesto. Discreta prova anche di Lara Della Mea. Non bisogna farsi ingannare dai distacchi che sono fisiologici per la qualità della neve cambiata durante la gara10.53: Questa la classifica dopo 45 discese della prima:1 – Camille(SUI) 58.