Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: dominio Rast, Shiffrin in corsa, delude Ljutic

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.27: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:1 – Camille(SUI) 58.912 – Katharina Liensberger (AUT) 59.49 +0.583 – Mikaela(USA) 59.63 +0.724 – Wendy Holdener (SUI) 59.71 +0.805 – Paula Moltzan (USA) 1:00.46 +1.556 – Andreja Slokar (SLO) 1:00.48 +1.577 – Katharina Truppe (AUT) 1:00.51 +1.608 – Lena Duerr (GER) 1:00.84 +1.939 – Zrinka(CRO) 1:01.05 +2.1410 – Melanie Meillard (SUI) 1:01.41 +2.5011 – Sara Hector (SWE) 1:01.68 +2.7712 – Katharina Huber (AUT) 1:01.85 +2.9413 – Marie Lamure (FRA) 1:01.93 +3.0214 – Mina Fuerst Holtmann (NOR) 1:01.94 +3.0315 – Ali Nullmeyer (CAN) 1:02.18 +3.2716 – Cornelia Oehlund (SWE) 1:02.26 +3.3517 – Martina Peterlini (ITA) 1:03.