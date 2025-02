Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladidelladi! Chi prevale da questo confronto troverà la vincente di Trento-Trieste in programma questa sera, con vista sulla finale di domani pomeriggio che mette in palio il secondo trofeo stagionale.I meneghini hanno battuto nettamente la Virtus Bologna (77-91) nei quarti di finale che abbiamo definito come una finale anticipata, con un secondo quarto da 15-27 che ha di fatto spaccato in due la partita con le V-nere che hanno provato solo a limitare i danni. 19 punti di Shavon Shields e 16 di Zach LeDay decisivi, con coach Ettore Messina che ha ritrovato Nikola Mirotic fermato da un infortunio nelle scorse settimane.