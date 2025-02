Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:52 Riscaldamento pressoché completato all’inalpi Arena di Torino, con la palla a due che verrà alzata tra meno di dieci minuti. Chi prevarrà da questa sfida incrocerà domani pomeriggio (ore 17:15) nell’atto conclusivo la vincente di Trento-Trieste, secondadi oggi in programma alle ore 20:45.17:49 Le due squadre si sono già incrociate quest’anno alla terza giornata in Campionato, quando al Forum di Assago i milanesi riuscirono a vincere per 88-85 nonostante una rimonta nel finale degli ospitini.si erano trovate di fronte nella2023 vinta dalla Germani nei quarti di finale, con l’allora testa di serie numero uno e la Leonessa numero otto che riuscì a compiere l’impresa per il successivo trionfo.