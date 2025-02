Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, quarta serata in DIRETTA: Giorgia e Annalisa spettacolari! Ridateci Topo Gigio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.25: La Cura di Franco Battiato è una canzone che esplora temi di amore incondizionato e di protezione. Il brano racconta il desiderio di prendersi cura di qualcuno in modo totale, con un’intensità che va oltre la semplice affezione. Le parole di Battiato esprimono un amore che è un rifugio, una salvezza e una promessa di sostegno incondizionato. Il testo, carico di poesia, propone l’idea che l’amore possa essere un balsamo in grado di lenire le sofferenze e le difficoltà della vita, trasformandosi in una forza che guarisce e riscatta. La musica, con il suo tono delicato e meditativo, accompagna questa riflessione, creando un’atmosfera intima e profonda, che invita a pensare alla forza salvifica dell’amore in tutte le sue forme.Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrieDai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua viaDalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempoDai fallimenti che per tua natura normalmente attireraiTi solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umoreDalle ossessioni delle tue manieSupererò le correnti gravitazionaliLo spazio e la luce per non farti invecchiareE guarirai da tutte le malattiePerché sei un essere specialeEd io, avrò cura di teVagavo per i campi del TennesseeCome vi ero arrivato, chissàNon hai fiori bianchi per me?Più veloci di aquile i miei sogniAttraversano il mareTi porterò soprattutto il silenzio e la pazienzaPercorreremo assieme le vie che portano all’essenzaI profumi d’amore inebrieranno i nostri corpiLa bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensiTesserò i tuoi capelli come trame di un cantoConosco le leggi del mondo, e te ne farò donoSupererò le correnti gravitazionaliLo spazio e la luce per non farti invecchiareTi salverò da ogni malinconiaPerché sei un essere specialeEd io avrò cura di teIo sì, che avrò cura di te23.