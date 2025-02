Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, quarta serata in DIRETTA: Giorgia e Annalisa regine delle cover! Topo Gigio e Fedez sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.30: Grazie per averci seguito e appuntamento a questa sera èper lafinale del1.28: Era scritta la vittoriadue fuoriclasse della musica italiana:. Geniale l’idea di Lucio Corsi affiancato da. Terzo posto pere Masini che hanno fatto parlare di loro per tutta la settimanaVINCE LA2. Lucio Corsi e3.e Marco Masini1.23: Ora il4. Olly e Goran Bregovic5. Brunori Sas Sinigaglia, Dimartino6. Irama e Arisa7. Rocco Hunt e Clementino8. Elodie e Achille Lauro9. Clara e Il Volo1.21: 10. The Kolors e Sal Da Vinci1.21: E’ il momento della classifica!1.14: Stop al Televoto, tra poco la classifica1.08: Dopo i problemi nella prima esecuzione, tornano sul palco Bresh e Cristiano De Andrè1.