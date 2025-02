Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Doha 2025 in DIRETTA: le azzurre per il titolo dalle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:23 Asiatiche che hanno estromesso dalla kermesse doppi validi come Hsieh/Ostapenko ed Haddad Maia/Siegemund.13:18 Primo confronto diretto tra lee le asiatiche. Le campionesse Olimpiche sono le chiare favorite odierne dopo il capolavoro della semifinale in cui hanno annullato tre match point alle russe Andreeva/Shneider.13:13 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di/Wu, finale del torneo di doppio di. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due coppie.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della finalissima del torneo di doppio del WTA 1000 ditra Sara/Jasmineed il duo asiatico composto dalla cinese Xinyue dalla taiwanese Fang-Hsieh Wu. Primo confronto in assoluto tra le due coppie, con lea caccia del primostagionale.