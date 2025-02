Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 7-5 1-2, WTA Doha 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game/Wu. E’ corta la risposta di Sara, che si offre allo smash dell’avversaria.40-40 Molto ben giocato il passante di dritto da parte di Wu. Deciding point.30-40 Prima esterna vincente della taiwanese.15-40 Due palle break. Decolla il dritto di Wu.15-30 Pasticcio a rete della cinese.15-15 Troppo morbido il rovescio di Jasmine, conche non si lascia pregare e chiude la volèe.0-15 Scambio vissuto sulla diagonale/Wu vinto dall’azzurra.1-1 Game. E’ larga la stop volley di dritto della cinese.40-0 Non passa la risposta di dritto di.30-0 Molto bene ancora a rete Sara.15-0 Scambio rocambolesco manon si lascia sorprendere dalla deviazione del nastro.1-0 Game/Wu. Stop volley vincente della taiwanese.